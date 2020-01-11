Роберто Баутиста-Агут обыграл Ника Киргиоса и вывел сборную Испании вперёд в полуфинале ATP Cup.

Сборная Испании вышла вперёд в полуфинальном поединке ATP Cup против команды Австралии. В первом одиночном поединке встречи Роберто Баутиста-Агут уверенно переиграл Ника Киргиоса, занимающего 29-ю строчку текущего мирового рейтинга. В стартовом сете встречи испанец просто разгромил соперника, отдав тому всего 1 гейм. Да и по ходу второго сета Баутиста-Агут владел инициативой, повел с брейком в середине партии и удержал этот перевес до завершения матча. На победу Роберто потратил около 1 часа и 20 минут игрового времени.
Роберто Баутисту-Агута - Ник Киргиос - 6:1, 6:4
Во втором одиночном матче поединка между сборными Испании и Австралии сыграют Рафаэль Надаль и Алекс де Минаур.
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