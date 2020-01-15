Белинда Бенчич на двух тай-брейках обыграла Юлию Гергес и вышла в четвертьфинал турнира в Аделаиде.

4-я ракетка соревнований в австралийской Аделаиде Белинда Бенчич выходит в четвертьфинал турнира. На стадии второго круга швейцарская теннисистка в двух боевых сетах переиграла представительницу Германии Юлию Гергес, занимающую 38-ю строчку текущего мирового рейтинга. Обе партии встречи завершились боевыми тай-брейками, но при этом в стартовом сете шанс подать на победу в нем был у Гергес, а во второй партии уже сама Бенчич дважды не смогла поставить точку в игровом отрезке собственным геймом. На выход в четвертьфинал турнира в Аделаиде Белинда Бенчич потратила чуть более 1 часа и 50 минут игрового времени.
(4) Белинда Бенчич - Юлия Гергес - 7:6(6), 7:6(4)
Теперь в 1/4 финала турнира в Аделаиде Белинда Бенчич сыграет с представительницей США Даниэль Роуз Коллинз.
Обсудить новость, а также следить за всеми последними событиями в мире тенниса, можно на наших страницах Вконтакте
или Facebook
.
Комментариев нет:
Отправить комментарий