среда, 15 января 2020 г.

Белинда Бенчич на двух тай-брейках обыграла Юлию Гергес и вышла в четвертьфинал турнира в Аделаиде.

4-я ракетка соревнований в австралийской Аделаиде Белинда Бенчич выходит в четвертьфинал турнира. На стадии второго круга швейцарская теннисистка в двух боевых сетах переиграла представительницу Германии Юлию Гергес, занимающую 38-ю строчку текущего мирового рейтинга. Обе партии встречи завершились боевыми тай-брейками, но при этом в стартовом сете шанс подать на победу в нем был у Гергес, а во второй партии уже сама Бенчич дважды не смогла поставить точку в игровом отрезке собственным геймом. На выход в четвертьфинал турнира в Аделаиде Белинда Бенчич потратила чуть более 1 часа и 50 минут игрового времени.


(4) Белинда Бенчич - Юлия Гергес - 7:6(6), 7:6(4)

Теперь в 1/4 финала турнира в Аделаиде Белинда Бенчич сыграет с представительницей США Даниэль Роуз Коллинз.

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о 14:17
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