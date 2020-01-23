Белинда Бенчич в двух сложных сетах обыграла Алену Остапенко в Мельбурне.

(6) Белинда Бенчич - Алёна Остапенко - 7:5, 7:5
Начало встречи должно было заставить поклонников Алены Остапенко откровенно побаиваться разгрома. Латвийская теннисистка просто провально начала встречу и очень быстро после её дебюта проигрывала уже с двумя брейками. Столь же стремительно Остапенко в игру и вернулась - те же два подряд успеха в исполнении латвийской теннисистки и уже к середине сета она полностью выравнивает счёт на табло.
Бенчич смогла опять вырваться вперёд с геймом на приёме в активе, при этом Белинда под ноль взяла подачу соперницы и тут же получила возможность подавать на сет. Сделать это с первой попытки у Бенчич не получилось, но моментально после проиоранного гейма швейцарская теннисистка снова отличилась на приёме и со второй попытки, пусть и не без проблем в виде брейк-поинта у соперницы, подала на стартовую партию.
Второй сет Остапенко снова начала с проигранной подачи. Но на этот раз спад получился менее глубоким, а выход из него - более эффектный. Алёна быстро вернулась в борьбу и дважды подряд взяла подачу соперницы. А это означает, что Бенчич не просто отыгралась, а и повела в счёте. Казалось, решающего отрезка матча не избежать. Но Алёна сначала не подала на сет, а потом и второй собственный гейм подряд отдала. Белинда подачей на матч воспользовалась сполна.
В третьем круге Australian Open - 2020 Белинда Бенчич сыграет с победительницей матча между Сарой Соррибес Тормо из Испании и эстонской теннисисткой Анетт Контавейт.
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