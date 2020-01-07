Даяна Ястремская дала бой, но уступила Кики Бертенс на старте турнира в Брисбене.

(6) Кики Бертенс - Даяна Ястремская - 6:4, 1:6, 6:3
В самом начале встречи Даяне удалось отличиться на приеме и повести с брейком. Правда, подтвердить успех собственной выигранной подачей украинская теннисистка не сумела, а через несколько минут Ястремская и вовсе оказалась в роли догоняющей. Два подряд брейка позволили Бертенс оставить за собой стартовый сет, хотя в нескольких геймах, в том числе и при подаче Кики на партию, Даяна была близка к спасению, но не реализовывала брейк-поинты.
Второй сет украинская теннисистка снова начала с быстрого брейка, но на этот раз Даяне удалось не просто удержать этот перевес, а и закрепить его ещё одним успехом на приёме. Игра Бертенс в этот отрезке встречи просто рассыпалась, так что Ястремская оформила действительно разгромную победу в партии, отдав сопернице всего 1 гейм.
Но к старту решающего отрезка встречи Кики в матч вернулась, причём очень лихо. Бертенс повела сразу с двумя брейками и, казалось, должна спокойно доводить дело до победы. Ястремская борьбу одним обратным брейком обострила, отыграла пару матч-боллов у соперницы на собственной подаче, но со второй попытки Кики таки поставила победную точку во встрече.
Во втором раунде турнира в Брисбене Кики Бертенс сыграет с представительницей Эстонии Анетт Контавейт.
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