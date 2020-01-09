Эшли Барти начинает новый сезон с поражения в Брисбене.

(Q) Дженнифер Бреди - (1) Эшли Барти - 6:4, 7:6(4)
Стоит отметить, что с учётом квалификации для Бреди это уже пятая победа подряд на турнире в Брисбене. Причём, на старте основной сетки американка переиграла Марию Шарапову.
В четвертьфинале турнира в Брисбене Дженнифер Бреди теперь сыграет с победительницей матча между Петрой Квитовой и ещё одним квалифайером - россиянкой Людмилой Самсоновой.
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