четверг, 9 января 2020 г.

Эшли Барти начинает новый сезон с поражения в Брисбене.

Лидер текущего мирового рейтинга австралийская теннисистка Эшли Барти не смогла преодолеть даже стартовый раунд домашних соревнований в Брисбене. В первом матче сезона Эшли в двух партиях уступила 51-й ракетке мира американке Дженнифер Бреди. Именно за представительницей США остался единственный в матче брейк, который Бреди оформила в середине стартовой партии. Выиграть второй сет Дженнифер удалось лишь на тай-брейке. На сенсационную победу в матче Дженнифер Бреди потратила чуть более полутора часов игрового времени.


(Q) Дженнифер Бреди - (1) Эшли Барти - 6:4, 7:6(4)

 Стоит отметить, что с учётом квалификации для Бреди это уже пятая победа подряд на турнире в Брисбене. Причём, на старте основной сетки американка переиграла Марию Шарапову.

В четвертьфинале турнира в Брисбене Дженнифер Бреди теперь сыграет с победительницей матча между Петрой Квитовой  и ещё одним квалифайером - россиянкой Людмилой Самсоновой.

Обсудить новость, а также следить за всеми последними событиями в мире тенниса, можно на наших страницах Вконтакте или Facebook.
о 05:03
Мітки: , , ,

Комментариев нет:

Отправить комментарий

Подписаться на: Комментарии к сообщению (Atom)