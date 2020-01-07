Мария Шарапова на тай-брейке решающего сета уступила Дженнифер Бреди на старте турнира в Брисбене.

(Q) Дженнифер Бреди - (WC) Мария Шарапова - 3:6, 6:1, 7:6(3)
Мария начала встречу очень уверенно и спокойно. Уже в первом гейме на приёме Шарапова заработала тройной брейк-поинт и со второй попытки повела в счёте. В дальнейшем, в некотором роде даже на удивление, россиянка уверенно удерживала собственные геймы и добралась до подачи на сет. Обойтись совсем без нервотрепки Шарапова просто не умеет, так что именно в ключевой момент сета у Маши подвисла подача, но с тройного брейк-поинта у соперницы россиянка взяла 5 розыгрышей подряд и оформила победу в партии.
Тревожный звоночек, который прозвенел для Марии в концовке стартовой партии, учтен не был. Да, в начале сета Шарапова уверенно взяла собственную подачу, но через несколько минут Маша отдала свой гейм под ноль. На самом деле это было только начало проблем Шараповой, у которой во второй партии подачу просто лихорадило. Второй брейк Бреди, например, оформила после двойной ошибки от Шараповой на брейк-поинте. Особо побороться за возвращение в сет у Марии просто не получилось.
Можно признать, что в решающем сете небольшим перевесом все-таки владела Дженнифер. Шараповой, особенно в концовке сета, приходилось достаточно сложно удерживать свои подачи. Однажды Маша удержала гейм со скрытого матч-болла у соперницы, в другом случае Шарапова отыгрывалась со счета 0:30.
Но все это мелочи по сравнению с тем, что случилось с подачей Марии на тай-брейке. При счёте 3:4, когда Шарапова только-только отыграла мини-брейк у Бреди, россиянка выдала сразу две двойные ошибки подряд, что вылилось в тройной матч-болл для Дженнифер. Таким подарком американка просто обязана была воспользоваться, что она успешно и сделала.
Теперь во втором раунде турнира в Брисбене Дженнифер Бреди сыграет с лидером текущего мирового рейтинга австралийской теннисисткой Эшли Барти.
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