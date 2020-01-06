Элина Свитолина взяла всего 2 гейма в стартовом матче сезона.

Элина Свитолина, получившая на турнире в австралийском Брисбене 4-й номер посева, разгромно проиграла уже свой стартовый матч на соревнованиях. В поединке первого круга украинская теннисистка потерпела сокрушительное поражение от представительницы США Даниэль Роуз Коллинз, занимающей 29-ю строчку текущего мирового рейтинга. За весь поединок Свитолина сумела выиграть всего 2 гейма - по одному в каждом из сетов. Встреча продолжалась даже чуть менее часа игрового времени.
Даниэль Роуз Коллинз - (4) Элина Свитолина - 6:1, 6:1
Во втором раунде турнира в Брисбене Даниэль Роуз Коллинз сыграет с победительницей матча между Донной Векич и Юлией Путинцевой.
Обсудить новость, а также следить за всеми последними событиями в мире тенниса, можно на наших страницах Вконтакте
или Facebook
.
Комментариев нет:
Отправить комментарий