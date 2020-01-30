Новак Джокович переиграл Роджера Федерера в полуфинале Australian Open - 2020.

(2) Новак Джокович - (3) Роджер Федерер - 7:6(1), 6:4, 6:3
Наверное, к такому матчу и не нужно находить никаких статистических изысков, вывеска поединка и так приковывает к нему невероятный интерес. С другой стороны, обойти юбилей Новака и Роджера тоже никак не получается - все-таки 50-й очный официальный матч. Как такое не отметить?
По всем предматчевым раскладам казалось, что Джокович является просто-таки очевиднейшим фаворитом. Два пятисетовика, которые Федерер вытащил в Мельбурне, в его то возрасте точно даром не прошли, тем более, состояние здоровья швейцарского теннисиста вызывало немало вопросов. Подавать против Новака так, как это было во втором-четвертом сете того же четвертьфинального матча против Тенниса Сандгрена, было бы просто смерти подобно.
Но Роджер нашел в себе силы начать полуфинальный поединок не просто на равных. Федерер даже вел в счете и вполне мог уйти в отрыв сразу с двумя брейками. Швейцарец искал шансы в атаке и, что самое важное, их находил. Стоит посмотреть хотя бы на количество виннерсов в стартовой партии - 20 против 7 в пользу Роджера.
Хотя с другой стороны Федереру не хватило стабильности для того, чтобы хотя бы один сет целиком провести на высочайшем уровне и в запредельном темпе. Для того, чтобы сломить любого другого соперника стартового рывка вполне могло хватить. Но Новак сыпаться не собирался, удержался на плаву и уже с середины первой партии стал потихоньку прибирать инициативу к собственным рукам. Ну а теперь, обо всем по порядку.
Уже в стартовом гейме встречи Роджер столкнулся с некоторыми трудностями на собственной подаче, но с честью выпутался из непростой ситуации. Двойной брейк-поинт, несколько раз зафиксированный счет ровно, но Федерер устоял и... И тут же сам повел с геймом на приеме в активе. В этом отрезке встречи очень неплохо работал короткий прием в исполнении швейцарского теннисиста. Новак никак не мог к нему приноровиться, неважно подходил к мячам ногами и частенько попросту срывал удары. А если и возвращал мячи, то делал это немного коряво и дарил сопернику серьезный игровой перевес в розыгрыше.
Но Джокович моментально отыгрался. У Роджера случилась череда далеко не вынужденных ошибок, в том числе и откровенных срывов, а таким шансом Джокович не воспользоваться не мог. Правда, пару минут спустя Федерер восстановил свой перевес с брейком. Да уж, такого обмена проигранными подачами в начале встречи явно никто не ожидал.
Наверное, ключевой эпизод стартовой партии случился при счете 4:1 в пользу швейцарского теннисиста. Роджер опять зацепился на приеме и добрался до счета 40:0. А это, несложно подсчитать, тройной скрытый сет-болл. Но Новак выбрался и получил тот самый необходимый эмоциональный заряд. Федерер, как показалось, глазом не моргнул и следующий собственный гейм защитил под ноль, но спустя пару минут швейцарским теннисистом также под ноль была проиграна подача на первый сет.
Более того, Роджер чуть было не провалил и следующий собственный гейм. Теперь скрытые сет-боллы были уже у Новака, но Федерер спас подачу со счета 15:40. Партия докатилась до тай-брейка, казалось, что борьба за победу в ней только начинается, но Роджера накрыла настоящая волна ошибок. На них швейцарец, фактически, и проиграл тай, причем разгромно - Новак отдал оппоненту всего 1 розыгрыш.
Фактически весь второй сет Роджер провел в судорожных попытках удержать собственные геймы. Брейк-поинты у Новака случались с завидной периодичностью - с двойного брейкового мяча Федерер спас уже первый свой гейм в сете, еще один - отыграл в середине партии. Удерживаться в борьбе получалось за счет вовремя прорезавшейся подаче, но когда в конце сета подвела и она, у швейцарца спастись уже не было никаких возможностей.
Казалось, что Федерер собрался с мыслями по ходу третьей партии. Но стабильность снова подвела. Смотрите сами - один из геймов Роджер закончил в свою пользу тремя эйсами подряд, а уже следующую подачу швейцарский теннисист проиграл. Тут же Федерер мог отыгрываться, но со счета 30:0 на приеме упустил сразу 4 розыгрыша подряд, причем большинство на собственных же ошибках.
В финале Australian Open - 2020 Новак Джокович сыграет против победителя встречи между Александром Зверевым и Домиником Тимом.
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