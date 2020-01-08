Новак Джокович обыграл Кристиана Гарина, Сербия с тремя победами заканчивает групповой этап ATP Cup.

Новак Джокович - Кристиан Гарин - 6:3, 6:3
В стартовой партии Новак лишь однажды толком зацепился на приёме и добрался до брейк-поинта, но даже этого единственному шанса сербскому теннисисту хватило для того, чтобы взять подачу соперника. Гарин до самого конца этого игрового отрезка возможностей для того, чтобы вернуться в борьбу попросту не имел.
А вот в дебюте второй партии уже сам Кристиан достаточно неожиданно повел в счёте с геймом на приёме в активе. Этот брейк в исполнении соперника заставил Джоковича максимально мобилизоваться, и вот именно с этого момента начался настоящий разгром чилийца. Новак трижды успел взять подачу оппонента и уверенно завершить матч в свою пользу.
В четвертьфинале ATP Cup сборная Сербии сыграет со второй лучшей командой, занявшей второе место в своей группе.
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