среда, 8 января 2020 г.

Новак Джокович обыграл Кристиана Гарина, Сербия с тремя победами заканчивает групповой этап ATP Cup.

Сборная Сербии с первого места в своей группе выходит в четвертьфинал ATP Cup. В заключительной встрече группового этапа сербы переиграли команду Чили. Победу во втором одиночном противостоянии сербской команде принёс Новак Джокович, который в двух партиях переиграл 33-го номера мирового рейтинга Кристиана Гарина. На победу в матче Новак потратил чуть более 1 часа и 10 минут игрового времени.


Новак Джокович - Кристиан Гарин - 6:3, 6:3

 В стартовой партии Новак лишь однажды толком зацепился на приёме и добрался до брейк-поинта, но даже этого единственному шанса сербскому теннисисту хватило для того, чтобы взять подачу соперника. Гарин до самого конца этого игрового отрезка возможностей для того, чтобы вернуться в борьбу попросту не имел.

А вот в дебюте второй партии уже сам Кристиан достаточно неожиданно повел в счёте с геймом на приёме в активе. Этот брейк в исполнении соперника заставил Джоковича максимально мобилизоваться, и вот именно с этого момента начался настоящий разгром чилийца. Новак трижды успел взять подачу оппонента и уверенно завершить матч в свою пользу.

В четвертьфинале ATP Cup сборная Сербии сыграет со второй лучшей командой, занявшей второе место в своей группе.

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о 09:45
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