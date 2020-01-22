Новак Джокович спокойно переиграл Татсумо Ито во втором раунде AO-2020.

Сербский теннисист Новак Джокович без проблем преодолевает стадию второго круга австралийского мейджора, на котором он получил 2-й номер посева. В трех партиях Новак переиграл представителя Японии Татсумо Ито, занимающего 146-ю строчку текущего мирового рейтинга. Новак ни разу не подпустил соперника даже к брейк-поинтам, а сам сумел 5 раз отличиться на приеме. На победу в противостоянии Новак потратил чуть более 1 часа и 35 минут игрового времени.
(2) Новак Джокович - Татсума Ито - 6:1, 6:4, 6:2
В третьем раунде Australian Open - 2020 Новак Джокович сыграет с еще одним японским спортсменом Йошихито Нишиокой.
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