Новак Джокович уверенно обыграл Йошихито Нишиоку и вышел в 1/8 финала Australian Open - 2020.

Новак Джокович фактически в тренировочном режиме добился уверенной победы на стадии третьего круга Открытого Первенства Австралии. Сербский теннисист, получивший в Мельбурне 2-й номер посева, в трех партиях переиграл представителя Японии Йошихито Нишиоку, занимающего 71-ю строчку текущего мирового рейтинга. Джокович позволил сопернику добраться лишь до одного брейк-поинта, да и тот случился уже в тот момент, когда Новак, владея солидным перевесом, подавал на матч. Брейковый мяч Нишиока так и не реализовал. На выход в четвертый раунд Australian Open - 2020 Новак Джокович потратил чуть менее полутора часов игрового времени.
(2) Новак Джокович - Йошихито Нишиока - 6:3, 6:2, 6:2
За выход в четвертьфинал первого в сезоне Турнира Большого Шлема Новак Джокович поспорит с представителем Аргентины Диего Шварцманом, переигравшем в своем матче третьего круга еще одного сербского теннисиста Душана Лайовича.
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