Новак Джокович в трех партиях обыграл Милоша Раонича и вышел на Роджера Федерера в полуфинале Australian Open - 2020.

(2) Новак Джокович - (32) Милош Раонич - 6:4, 6:3, 7:6(1)
Конечно, Новак Джокович до начала встречи выглядел более чем явным фаворитом четвертьфинального противостояния. Да, Милош в Мельбурне к началу четвертьфинального поединка не проиграл ни одного сета, причем в двух последних встречах были обыграны отнюдь не такие простые соперники - Стефанос Циципас и Марин Чилич. Но в том, что Новак умеет раскусывать таких оппонентов сомнений не было. Получится ли на деле - это уже другой вопрос, ответ на который можно было найти лишь на корте.
Фактически весь стартовый сет прошел в попытках Джоковича дожать Раонича на его подаче. Новак стабильно цеплялся на приеме, но Милош в нужный момент прибавлял, включал подачу и выпутывался из непростых ситуаций. Всего Новак заработал 9 брейк-поинтов по ходу первой партии и лишь последний из них удалось реализовать. Серб зацепился в 10-м гейме, когда каждая оплошность Раонича могла стоить канадскому теннисисту всей партии, и с четвертого сет-болла таки оформил победу в стартовом отрезке поединка.
Во втором сете Новак не стал так затягивать с брейком и получил перевес в счете уже фактически в дебюте партии. Конечно, Джокович прекрасно понимал, что этого преимущества ему может хватить, потому полностью сконцентрировался на собственной подаче. Шансов на приеме у серба больше не было, но и Раонич до брейк-поинтов не добрался. Единственный непростой гейм на подаче Джоковича случился в самый неожиданный момент. Новак повел 40:0, но с тройного гейм-болла сербский теннисист доигрался до счета "ровно". Но подача была защищена и сет снова ушел в копилку Новака.
Самым пугающим моментом третьей партии для поклонников Джоковича, наверное, был даже не брейк-поинт, который случился на подаче Новака в самом начале этого отрезка встречи. Его сербский теннисист уверенно отыграл вовремя наладив подачу. В середине партии Новаку пришлось обращаться за помощью к медикам - возникли проблемы со зрением и Джокович даже удалился с корта для того, чтобы заменить линзы. Порой казалось, что Новак действительно не видит мяч, поскольку случилось сразу несколько срывов, при которых серб банально не попал серединой ракетки. Но спустя буквально гейм-два все стабилизировалось, Джокович без особых проблем добрался до тай-брейка, где просто смел Раонича с корта - канадский теннисист взял лишь 1 розыгрыш за весь тай.
Теперь в полуфинале Australian Open - 2020 нас ждет классическое противостояние Новака Джоковича и Роджера Федерера, который в своем матче 1/4 финала просто на зубах с семи матч-боллов у соперника вырвал победу у Тенниса Сандгрена. Новак и Роджер в Мельбурне проведут 50-й матч в личном противостоянии.
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