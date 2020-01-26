Новак Джокович обыгрывает Диего Шварцмана и выходит в четвертьфинал Australian Open - 2020.

(2) Новак Джокович - (14) Диего Шварцман - 6:3, 6:4, 6:4
Разгромной, или хотя бы простой, победу Новака Джоковича в четвёртом раунде Открытого Первенства Австралии над Диего Шварцманом уж точно не назовёшь, хотя и у аргентинского теннисиста практически не было шансов для того, чтобы зацепиться в этом противостоянии хотя бы за сет. Новак игру контролировал и даже единственный спад в действиях сербского теннисиста случился в тот момент, когда его перевес позволял не делать трагедии из проигранной подачи.
Абсолютно в равной борьбе прошёл стартовый сет поединка и в первых геймах даже казалось, что Новаку выигрыш собственных геймов даётся даже немного сложнее. Но к середине партии Джокович уже прилично прибавил в стабильности, а под занавес этого отрезка партии он даже добрался до первых шансов на приёме. Шварцман не смог ликвидировать дебютный, скажем так, брейк-поинт в матче на двоих теннисистов. Джокович реализовал скрытый сет-болл и тут же уверенно подал на победу в первой партии.
Второй сет Новак начал уже совсем лихо, так что показалось, что Шварцман может окончательно посыпаться. Дважды подряд аргентинский теннисист упустил собственную подачу, но разгромом дело не завершилось. Диего смог оформить обратный брейк, но вот полностью отыграться Джокович сопернику не позволил и повел - 2:0 по партиям.
В третьем сете именно Новак первым зацепился на приёме и повел в счёте с брейком. Но тут же Шварцман вполне мог отыграться - аргентинец добрался до брейк-поинта, но так и не смог его реализовать. Правда, вполне мог случиться и второй брейк в исполнении Джоковича - в следующем же гейме Новак заработал три брейковых мяча, но Диего выстоял. Правда, отыграть отставание, которое к тому моменту было у Новака, Шварцман не сумел.
В четвертьфинале Australian Open - 2020 Новак Джокович сыграет с канадским теннисистом Милошем Раоничем, переигравшим чуть ранее Марина Чилича из Хорватии.
Обсудить новость, а также следить за всеми последними событиями в мире тенниса, можно на наших страницах Вконтакте или Facebook.
Комментариев нет:
Отправить комментарий