Новак Джокович на тай-брейке решающего сета дожал Дениса Шаповалова и вывел сборную Сербии в полуфинал ATP Cup.

Новак Джокович - Денис Шаповалов - 4:6, 6:1, 7:6(4)
Стартовый сет проходил в действительно равной борьбе и его судьбу решил один-единственный эпизод. Всю партию спортсмены уверенно удерживали собственные подачи, но в концовке этого отрезка поединка забуксовал именно Джокович. Парочку брейк-поинтов сербский теннисист отыграть сумел, но с третьей попытки Шаповалов оформил важнейший успех на приёме и сразу же подал на победу в первой партии.
Второй сет Денис чуть было тоже не начал с брейка. На этот раз Новак отыграл все 3 возможности канадского теннисиста на успех, и именно с этого эпизода начался настоящий перелом в матче. Джокович прилично усилил игру и сумел дважды подряд взять подачу соперника. Выходит, что со счета 1:1 во второй партии сербский теннисист выиграл 5 геймов кряду.
Развить успех в начале решающего сета Новаку не удалось. Шаповалов прервал свое затяжное падение и вернулся в борьбу за матч. В концовке встречи его, правда, снова начало лихорадить, но там уже и Джокович не блистал стабильностью. Сначала Новак повел с брейком и вышел подавать на победу, но позволил Денису отыграться. Затем, серб отпустил Шаповалова со скрытого матч-болла и позволил перевести матч на тай-брейк третьего сета. Ну а там Новак чуть было не упустил перевес со счётом 5:0 и 6:1. Денис отыграл 3 матч-поинта подряд, но на настоящее чудо сил канадскому теннисисту просто не хватило.
Таким образом, после победы Новака Джоковича сборная Сербии оформила выход в 1/2 финала ATP Cup. Чуть ранее свой матч против Феликса Оже Алиассима выиграл Душан Лайович. За выход в финал ATP Cup сербская команда поспорит со сборной России.
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