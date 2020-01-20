Новак Джокович в четырех партиях переиграл Яна-Леннара Штруффа на старте австралийского мейджора.

(2) Новак Джокович - Ян-Леннар Штруфф - 7:6(5), 6:2, 2:6, 6:1
В начале встречи казалось, что у Новака Джоковича не должно возникнуть ровным счетом никаких проблем, как минимум с тем, чтобы оставить за собой стартовый сет поединка. Сербский теннисист достаточно быстро повел в счете с брейком и даже вполне мог второй раз отличиться на приеме. Под занавес партии 2-й номер посева добрался до сет-болла на подаче Штруффа, но позволил немцу выпутаться. А через минуту Новак не смог подать на сет.
Показалось, что на Джоковича так повлиял немного пижонский удар, после которого он действительно слегка "поплыл". Но в начале тай-брейка, до которого докатилось выяснение отношений в сете, Новак снова заиграл с максимальной концентрацией и повел сразу с двумя мини-брейками. Такого перевеса должно было хватить сербскому теннисисту для комфортной победы в удлиненном гейме? Нет, Ян-Леннар смог обе проигранные подачи ликвидировать. Правда, в концовке "тая" Штруфф еще раз упустил собственный розыгрыш, и этим шансом Джокович, наконец, воспользовался.
Видимо, самому Новаку показалось, что он дает сопернику слишком много возможностей для того, чтобы удерживаться на плаву. В дебюте второй партии Джокович повел с брейком, и крайне уверенно держал собственную подачу весь сет. Более того, под занавес этого отрезка встречи сербский спортсмен еще раз отличился на приеме, на этот раз и вовсе под ноль. Подача на партию прошла более чем уверенно.
Проигранный под ноль собственный гейм в дебюте третьего сета сам Новак воспринял, как недоразумение. Как минимум, обратный брейк Джокович соорудил моментально. Но проблемы на этом не закончились. В середине сета серб снова проиграл свою подачу и вместо того, чтобы броситься ликвидировать отставание Новак дал Штруффу возможность и еще один брейк оформить. Им немец поставил неожиданную победную точку в третьей партии.
Ясно, что даже один проигранный сет не входил в планы Джоковича на старте Australian Open, так что у явного фаворита встречи не было других вариантов, кроме как включать повышенные обороты. Этого усиления игры Новаку хватило для того, чтобы не просто завершить матч в свою пользу, а и для того, чтобы оставить за собой четвертый сет с настоящим разгромом. Джокович успел трижды отличиться на приеме, ну а собственные подачи сербский теннисист держал более чем уверенно.
Во втором раунде Australian Open - 2020 действующий чемпион турнира сыграет с победителем матча между Татсумой Ито и Праджнешем Гуннесвараном.
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