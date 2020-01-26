Роджер Федерер снова проиграл стартовый сет, но вышел в четвертьфинал Australian Open - 2020.

(3) Роджер Федерер - Мартон Фучович - 4:6, 6:1, 6:2, 6:2
Нельзя сказать, что Роджер Федерер провалил стартовый сет. Скорее, швейцарский теннисист, если вывести за скобки один конкретно взятый неудачный гейм, отыграл достаточно прилично. У Роджера работала подача, очень неплохо приносили результат выходы к сетке, но в середине партии случился тот самый спад, который и позволил Фучовичу вырваться вперёд с брейком. Федерер провалил начало подачи, доигрался до 0:40, попробовал выпутаться и даже отыграл два брейк-поинта, но на третьем Мартон таки преуспел. Отыграть отставание до завершения первой партии у швейцарца шансов, по сути, и не было.
Но стоило Федереру немного ускориться, причём не только в передвижениях по корту, но и в скорости принятия решений и развития розыгрышей, как Мартон попросту посыпался. Держать такой ритм венгерский теннисист оказался не готов, ну а Роджер, памятуя о прошлом пятисетовом матче против Стива Джонсона, решил не повторять мучения и дожать соперника без лишней нервотрепки.
Да, были моменты, когда Федерер дарил сопернику микро-шансы. Например, по ходу второго сета у Фучовича был брейк-поинт для того, чтобы отыграть минимальное на тот момент отставание. Вместо этого Роджер удержал подачу и через несколько минут ещё упрочил лидерство вторым выигранным на приёме геймом.
В третьем сете Мартон даже брейк оформил, но к тому моменту швейцарский теннисист уже лидировал сразу с двумя выигранными подачами соперника. А сразу после успеха Фучовича Федерер восстановил перевес и подал на партию. Да, снова с брейк-поинтов, но все же гейм Роджер удержал. Разве что четвёртый сет был выигран без заминок, но там уже сам венгр понимал, что соперник сбавлять обороты не собирается, а в подобном темпе ему самому мало что светит.
Теперь в четвертьфинале Australian Open - 2020 Роджер Федерер сыграет с американцем Теннисом Сандгреном, переигравшим на стадии четвёртого круга Фабио Фоньини из Италии.
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