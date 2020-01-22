Роджер Федерер разгромил Филиппа Крайиновича во втором раунде AO-2020.

(3) Роджер Федерер - Филипп Крайинович - 6:1, 6:4, 6:1
О настрое Роджера Федерера быстро решить задачу по выходу в третий раунд Открытого Первенства Австралии можно судить хотя бы по тому, что на победу в стартовом сете швейцарский теннисист потратила всего чуть более 20 минут. Федерер играл легко, непринужденно и даже, наверное, вдохновенно. Крайиновичу и перед матчем давали не так много шансов на достойную борьбу, а после того, как стало очевидно, в каком расположении духа Роджер вышел на корт, главная задача Филиппа и вовсе свелась к тому, чтобы хотя бы сохранить лицо. В стартовой партии, по правде говоря, сербскому теннисисту это сделать не удалось.
Крайинович просто не был готов к быстрому темпу, предложенному Федерером в самом дебюте встречи. Выигрывать мячи у серба не получалось категорически, потому что игру первым номером, вполне прогнозируемо, вел именно швейцарец. Под натиском соперника Филипп упустил уже стартовый гейм на собственной подаче, ну а Роджер, получив перевес в счете, смог заиграть еще более раскованно. Хотя, может это и штамп, поскольку и до брейка швейцарец действовал весьма спокойно и уверенно.
Когда Федерер оформил второй брейк подряд, судьбу сета уже можно было чуть ли не официально признавать решенной. Крайинович гейм престижа таки выиграл - под ноль защитил собственную подачу при счете 0:5. Но тут же Роджер столь же уверенно выиграл подачу на стартовую партию.
С брейка Федерер начал и второй сет. Крайинович никаких аргументов так и не предоставил, но к середине партии у Роджера таки случился небольшой спад. Подача стала работать далеко не так стабильно, как в начале встречи. Сначала впервые Филипп добрался до счета ровно, а чуть позже и первый брейк оформил. Правда, Роджер был категорически против затягивать сет и тут же восстановил свой перевес в счете. Федерер четко отработал гейм на приеме, добился брейка и сразу после него подал на победу во второй партии.
Третий сет и вовсе превратился в настоящий разгром. По сути Федерер мог и с баранкой завершить матч, но один гейм Крайинович в напряженной борьбе таки выцарапал, хотя и в нем швейцарец добрался до брейк-поинта. На приеме Филипп выигрывал максимум один розыгрыш за гейм, так что ни о какой борьбе говорить не приходилось. Ну а Роджер, успев за сет трижды отличиться на приеме, уверенно шагнул в третий раунд Открытого Первенства Австралии. В нем швейцарскому теннисисту предстоит сыграть с австралийцем Джоном Миллманом, который достаточно неожиданно переиграл 31-го номера посева представителя Польши Хуберта Гуркача.
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