Роджер Федерер на чемпионском тай-брейке вырывает победу у Джона Миллмана в третьем раунде Australian Open - 2020.

(3) Роджер Федерер - Джон Миллман - 4:6, 7:6(2), 6:4, 4:6, 7:6(10:8)
Джон Миллман уже знает, как обыгрывать Роджера Федерера на Турнирах Большого Шлема. Австралийский теннисист на US Open -2018 сумел в четырех сета переиграть швейцарца, пробиться в четвертьфинал мейджора, но после этого на крупных соревнованиях Джон откровенно не блистал, да и Роджер уже успел взять реванш у Миллмана, переиграв его на турнире в Галле. Наверное, мало кто ожидал, что сегодня Джон сумеет оказать Федереру настолько серьезное сопротивление и, по сути, чуть было не сотворить сенсацию.
Роджер, честно говоря, далеко не так уверенно начал поединок, как этого можно было от него ожидать. Миллман попытался играть активно и даже преуспел в этом. Именно австралийский теннисист сумел первым отличиться на приеме практически в дебюте встречи и достаточно уверенно удерживать собственные геймы вплоть до подачи на сет. В этот момент Федерер воспользовался некоторой нервозностью соперника и оформил обратный брейк. Но вот собственных проблем с подачей швейцарец так и не решил. Брейк под ноль в исполнении Джона - и стартовый сет уходит в актив Миллмана. Роджер Федерер проигрывает первый сет на Australian Open - 2020.
Нельзя сказать, что после него Роджер завелся и заиграл в разы активнее. Нельзя сказать, что Миллман откровенно сдал. Борьбу на корте можно смело называть равной. Единственный шанс на приеме в этой партии заработал именно Федерер, который при подаче соперником на тай-брейк добрался до скрытого сет-болла. Именно ввод мяча в игру помог Джону отыграться, так что сет все-таки перетек на тай. И вот его Роджер провел уже действительно шикарно. Федерер заиграл легко и непринужденно, так что у оппонента шансов на успех не было действительно никаких. В итоге Миллман взял всего 2 розыгрыша за тай-брейк.
Наверное, ничего не поменялось в развитии событий и по ходу третьего сета. Роджер предельно сконцентрированно пытался держать собственные подачи и Миллману действительно толком не удавалось цепляться на приеме. Но и у Федерера шансы на брейк стали появляться лишь под занавес партии. Джон действительно немного сдал - сначла он отыгрался с брейкового мяча, но через несколько минут, когда потеря подачи была для австралийца уже равноценна потере всего сета, Миллман занервничал и позволил Роджеру повести по партиям.
В четвертом сете Федерер, вроде бы, пытался цепляться на приеме и даже навязывал сопернику борьбу, но брейк-поинтов у Роджера зафиксировано не было. Несколько раз швейцарец добирался до заколдованного счета 30:0 в свою пользу на подаче соперника, но развить успех не получалось. А вот Джон своим единственным шансом воспользовался. Миллман вообще в том гейме феерил - и безнадежные мячи вытаскивал, и принимал шикарно, и перестрелки на задней линии выигрывал. Единственный на двоих теннисистов брейк-поинт позволил Джону взять подачу соперника и сравнять счет по партиям.
Ну а в решающем сете разыгралась настоящая драма. Сначала Джон лидировал с брейком - Роджер на своей подаче и двойную допустил, и в атаке ошибался, и сопернику позволял получать инициативу в розыгрышах. При этом через несколько минут Федерер уже ликвидировал отставание - пару брейк-поинтов австралиец отыграл благодаря четкой подаче, но на третьем мяче он ошибся в розыгрыше по длине.
Следующий "валидольный момент" для Роджера случился в середине партии, когда ему пришлось отыгрываться с двойного брейк-поинта. Швейцарец справился и даже мог сам зарабатывать брейковые мячи, но снова не сумел преодолеть заколдованную отметку - 30:0 на приеме. Так теннисисты и дотянули до чемпионского тай-брейка.
Его Федерер начал с ошибки, а в середине тая Роджер еще и на классный короткий обводящий от Миллмана нарвался. Два мини-брейка перевеса в активе австралийского спортсмена, вдохновенная игра в его исполнении, счет 8:4 в пользу Джона и любая оплошность Роджера приводит к матч-боллам. Ситуация, казалось бы, безвыходная.
Но тут Миллман решил отдать Федереру победу. Я не хочу умалять заслуг швейцарского теннисиста, который выстоял и дождался момента для отыгрыша, но ведь дважды Джон на собственных розыгрышах допускал неточности по длине явно не от серьезного давления в исполнении Роджера. Когда швейцарец полностью отыгрался, четко отработал собственные мячи и добрался до матч-болла, у Джона таки должны были затрястись коленки. Но нет, этот важнейший мяч Федерер выиграл самостоятельно - Миллман очень неплохо атаковал, но Роджер вытащил тяжелейший удар, сам перешел вперед и виннером в пустую часть корта закончил сложнейший матч.
Роджер Федерер одержал свою 100-ю победу в рамках Australian Open. Трехзначное число выигранных матчей у швейцарского теннисиста есть еще на одном Турнире Большого Шлема - Уимблдоне.
В борьбе за выход в четвертьфинал Открытого Первенства Австралии Роджер Федерер сыграет с представителем Венгрии Мартоном Фучовичем.
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