"Я верю в чудеса"... Роджер Федерер отыграв 7 матч-боллов у соперника в пяти партиях одолел Тенниса Сандгрена в 1/4 финала Australian Open - 2020.

(3) Роджер Федерер - Теннис Сандгрен - 6:3, 2:6, 2:6, 7:6(8), 6:3
Удивительным образом сложился не только весь матч, интриге которого позавидуют даже самые именитые голивудские сценаристы. В каждой из партий поединка, который на данный момент можно назвать чуть ли не лучшим на текущем Открытом Первенстве Австралии, может не по уровню самого тенниса, сколько по накалу страстей и нервов, события развивались по крайне интересному сценарию. И все эти отрезки сложились в весьма занимательный пазл. Думаю, что Сандгрен еще не раз будет в мыслях возвращаться к нему и задумываться, а почему не удалось сложить его в свою пользу.
Итак, стартовый сет Роджер провел на одном дыхании. У швейцарца отлично работала подача, ну а на приеме Федерер постоянно давил на соперника. Кстати, удивительно, но из сложнейших ситуаций Сандгрен выпутывался - в стартовом гейме на своей подаче Теннис спасся с двойного брейк-поинта, а через несколько минут и вовсе отыгрался со счета 0:40. В нужный момент к американцу приходила подача, отлично работали удары по линии с бекхенда, которые в целом стали фирменным элементом в действиях Сандгрена по ходу отчетного матча.
А вот в момент, когда все начинало складываться для Тенниса довольно неплохо - 30:0 в начале гейма на своей подаче - представитель США умудрился отпустить соперника в отрыв. У Сандгрена сработал какой-то тумблер, который выключил и подачу, и в целом стабильную игру. Несколько простейших ошибок, в том числе и двойная, и Роджер выигрывает 4 мяча подряд и оформляет первый в поединке брейк.
Понятно, что в этот момент швейцарский теннисист максимально сконцентрировался на собственной подаче и действительно преуспел в этом. У Федерера включилась максимальная надежность, так что никаких шансов на то, чтобы спасти стартовый сет у американского теннисиста не просматривалось. За счастье для Тенниса было выиграть на приеме хотя бы парочку розыгрышей, ну а счет "ровно" за весь первый сет в геймах Роджера так ни разу и не был зафиксирован. Что уж говорить о брейк-поинтах для Сандгрена?
По-началу второго сета было не совсем понятно, что же случилось с Федерером. Швейцарец вдруг стал слишком много ошибаться, подача вдруг полетела с куда более низкими скоростями, нежели мы привыкли видеть, да и в целом мощи в действиях Роджера стало катастрофически не хватать. Уже в самом дебюте сета Федерер проиграл собственный гейм и ни разу даже не приблизился к тому, чтобы ликвидировать отставание. Более того, к завершению партии проблемы швейцарца еще более усугубились, да и в целом по его передвижениям по корту стало очевидно - Роджера мучают проблемы со здоровьем, а именно, что-то с пахом.
Угроза того, что Федерер досрочно завершит матч, нависла над кортом в тот момент, когда Роджер упустил собственную подачу в начале третьей партии, не реализовал тройной брейк-поинт на приеме и вызвал на корт врачей. К тому моменту даже сложно сказать, что швейцарский теннисист подавал - мяч после первой попытки летел с ужасающими цифрами ниже 150 км/час. Даже для женского тенниса - это не самая быстрая подача. Федерер удалился с корта для получения медицинской помощи и, наверное, не многие поклонники швейцарца верили в то, что он вернется для того, чтобы продолжить бой.
Федерер решил не сниматься. Как потом признается Роджер в интервью, он действительно верил в чудо. Верил в то, что ему самому станет полегче, ну а соперник перестанет "облизывать" линии своими мощнейшими ударами из любых позиций. Пара ошибок - и сам Сандгрен может столкнуться с трудностями. Да, может не самая оптимистичная позиция для легендарного спортсмена, привыкшего побеждать собственными активными действиями. Но скажите, что она была неправильной в данном конкретном матче?
Федерер поменялся. Наверное именно это умение переступить через себя, кардинально изменить план на игру, скорректировать собственные действия и делают теннисиста великим. Скорость подачи Роджер компенсировал направлением - косой ввод мяча частенько ставил в тупик Тенниса и заставлял его опасно открывать корт. Федерер стал делать все, для того чтобы сделать атаки соперника максимально неудобными. Да, виннерсов так не наколотишь, но можно собрать ошибок оппонента.
В третьем сете Роджеру это не особо помогло зацепиться. К тому же в концовке партии Сандгрен оставил за собой еще один боевой и непростой гейм на приеме. Но уже в четвертом отрезке матча ситуация немного выровнялась. За счет изменений в подаче Федерер достаточно спокойно выигрывал собственные геймы и потихоньку ломал игру соперника. Опыта Теннису откровенно не хватило для того, чтобы заметить эти изменения в развитии событий и вовремя на них отреагировать.
Концовка четвертой партии получилась даже не просто "валидольной", а "инфарктной". Сначала Федерер спас собственную подачу с трех матч-боллов. Казалось, что на каждом из них Теннис сам допускал ошибку, ошибаясь на тех мячах, с которых он заработал десятки очков по ходу встречи. Но, если присмотреться, начинала работать та самая стратегия "сделай сопернику неудобно". Роджер, конечно, ходил по острию лезвия, но по-другому шансов на спасение у него действително не было - выигрывать самостоятельно Федерер был просто не готов.
С передвижениями у швейцарца, кстати, до сих пор оставались серьезные проблемы. Именно плохой подход к мячу не позволил Роджеру реализовать скрытый сет-болл в следующем после выцарапанной собственной подачи гейме. С горем-пополам Федерер и Сандгрен дотянули до тай-брейка и вот на нем уже начался настоящий героизм от швейцарца. Ошибка с форхенда в исполнении Роджера привела к мини-брейку, который вполне мог стать ключевым. Теннис добрался до тройного матч-болла, позволил Федереру взять два своих розыгрыша, но на собственной подаче уже просто обязан был оформить выход в полуфинал Australian Open.
Но Роджер погасил, в принципе, очень неплохой выход соперника к сетке и ликвидировал очередной матч-поинт у Сандгрена. Шестой уже, между прочим. Был и седьмой, но на этот раз уже на подаче самого Федерера и швейцарец за счет невероятного резаного удара с низким отскоком снова заставил соперника ошибиться. Еще две оплощности Тенниса, сначала на своей подаче при ударе в противоход, а потом уже на сет-болле Роджера при попытке пробить смеш после очень неудобной свечи от Федерера, привели к тому, что встреча перетекла в решающий пятый сет.
Понятно, что в психологическом плане Роджер получил серьезный перевес. Понятно, что он приноровился к своему состоянию и понял, как даже с проблемами, можно выиграть этот матч. Но при этом, как бы крамольно не звучала эта мысль, Федереру уже 38... Один пятисетовик в Мельбурне он уже выцарапал. Хватит ли сил на второй? Хватило... Теннис, конечно, расклеился и стал ошибаться в разы больше. Цепкость, вроде, никуда не пропала - например, стартовый гейм на подаче в этой пятой партии Сандгрен снова спас с брейк-поинтов, но Федерер потихоньку стал закручивать гайки. Да и почувствовал швейцарец себя немного лучше, о чем можно судить хотя бы по скорости первой подачи - она подросла прилично.
В итоге Роджер в середине пятого сета оформил важнейший брейк, упускать который он просто не имел никакого права. Федереру оставалось дважды успешно подать, что швейцарец и сделал. Победа, которая стоила поклонникам швейцарца немалого количества седых волос. Понятно, что Джоковичем или Раоничем все это не пройдет, но сегодня за характер и стойкость Федерер заслужил оваций. А что будет в полуфинале, увидим через два дня.
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