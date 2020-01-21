Егор Герасимов на чемпионском тай-брейке пятой партии дожал Каспера Рууда на старте Australian Open - 2020.

Белорусский теннисист Егор Герасимов добивается сложнейшей стартовой победы на Открытом Первенстве Австралии. В матче первого круга Егор в пяти сетах переиграл представителя Норвегии Каспера Рууда, занимающего на данный момент 48-ю строчку мирового рейтинга. Герасимов уверенно начал поединок и оставил за собой два стартовых сета встречи, но позволил Рууду вернуться в борьбу и выиграть две последующие партии. В итоге судьба поединка решалась на чемпионском тай-брейке, к которому по правилам австралийского мейджора теннисисты переходят при счете 6:6 в решающем отрезке матча. Победу на нем Герасимов одержал со счетом 10:6. На выход во второй раунд Australian Open - 2020 Егор потратил около 3 часов и 40 минут игрового времени.
Егор Герасимов - Каспер Рууд - 6:3, 7:6(6), 1:6, 4:6, 7:6(10:6)
Во втором раунде Открытого Первенства Австралии Егор Герасимов теперь сыграет с 7-м номером посева немцем Александром Зверевым, переигравшим на старте турнира в Мельбурне итальянского спортсмена Марко Чеккинато
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