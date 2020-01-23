Симона Халеп достаточно уверенно шагнула в третий круг Открытого Первенства Австралии.

(4) Симона Халеп - (Q) Хэрриет Дарт - 6:2, 6:4
Уже в самом дебюте поединка Симона Халеп получила отличную возможность уйти в отрыв. Румынская теннисистка на правах явной фаворитки матча начала встречу куда интереснее соперницы и отличилась на приеме уже в стартовом гейме встречи. Но неожиданно сразу же под ноль проиграла и собственную подачу. К счастью для поклонников румынской теннисистки этот эпизод никак не повлиял на настрой Симоны - через несколько геймов Халеп уже не просто лидировала в счете, а имела перевес сразу в 2 брейка. Подача на стартовый сет получилась весьма непростой, но с брейк-поинта Халеп выиграла ключевой гейм партии.
В начале второго сета Симона показала, что не собирается затягивать матч и сходу добилась комфортного перевеса. Снова румынская теннисистка смогла дважды подряд отличиться на приеме и повести в счете - 4:0. Казалось, что судьба поединка решена, но Дарт была иного мнения. Сначала британская теннисистка с матч-болла у Симоны взяла подачу румынской спортсменки на победу. А потом и до брейк-поинта добралась на второй попытке Халеп поставить точку в противостоянии. Правда, полноценный камбек у Хэрриет все же не получился. Симона отыграла брейковый мяч и суммарно с четвертого матч-поинта завершила встречу в свою пользу.
В третьем раунде Australian Open - 2020 Симона Халеп сыграет с представительницей Казахстана Юлией Путинцевой.
Обсудить новость, а также следить за всеми последними событиями в мире тенниса, можно на наших страницах Вконтакте или Facebook.
Комментариев нет:
Отправить комментарий