Симона Халеп отдала всего 2 гейма Анетт Контавейт в четвертьфинале AO-2020.

Румынская теннисистка Симона Халеп, получившая на первом в сезоне Турнире Большого Шлема 4-й номер посева, абсолютно спокойно пробивается в полуфинал Открытого Первенства Австралии. На стадии 1/4 финала Симона буквально разгромила представительницу Эстонии Анетт Контавейт, занимающую 31-ю строчку текущего мирового рейтинга. За весь поединок Халеп отдала сопернице всего 2 гейма - по одному в каждом из сетов встречи. На выход в 1/2 финала Australian Open - 2020 Симона Халеп потратила даже чуть менее 55 минут игрового времени.
(4) Симона Халеп - (28) Анетт Контавейт - 6:1, 6:1
Теперь за выход в финал австралийского мейджора Симона Халеп поспорит с победительницей встречи между Гарбинье Мугурусой и Анастасией Павлюченковой.
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