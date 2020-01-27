Симона Халеп пробивается в четвертьфинал Открытого Первенства Австралии.

(4) Симона Халеп - (16) Элизе Мертенс - 6:4, 6:4
Симона Халеп, фактически, начала матч с боевого успеха на приёме. Почти на самом противостояния румынская теннисистка зацепился за подачу соперницы и в напряженной борьбе с четвёртого брейк-поинта оформила таки брейк. Середина сета - и преимущества Симоны, как не бывало. Мертенс воспользовалась откровенным спадом на подаче соперницы и не просто отыгралась, а и удержала с пары брейк-поинтов следующий гейм, в котором Халеп могла восстановить свой перевес в счёте. Но в итоге Элизе через пару минут проиграла таки свою подачу, а в следующем же гейме Симона подала на победу в партии.
Ещё более серьёзное преимущество умудрилась упустить Симона по ходу второго сета. Румынская теннисистка быстро повела сразу с двумя брейками, но Мертенс и тут смогла сравнять счёт. Правда, как и в первом сете, на это бельгийская теннисистка потратила слишком много сил, так что в концовке сета Элизе снова упустила собственный гейм и позволила Симоне подать на матч.
Теперь в четвертьфинале Открытого Первенства Австралии Симона Халеп сыграет с представительницей Эстонии Анетт Контавейт.
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