понедельник, 27 января 2020 г.

Симона Халеп пробивается в четвертьфинал Открытого Первенства Австралии.

Румынская теннисистка Симона Халеп становится четвертьфиналисткой Australian Open - 2020, на котором она получила 4-й номер посева. На стадии четвёртого круга Симона в двух партиях обыграла представительницу Бельгии Элизе Мертенс, занимающую 17-ю строчку текущего мирового рейтинга. В обоих сетах именно Халеп быстро захватывала инициативу, вырывалась вперёд с брейком, а то и двумя, но соперница выравнивала ситуацию в счёте. В итоге обе партии румынка вырвала благодаря брейкам в самой концовке игровых отрезков. На выход в четвертьфинал Открытого Первенства Австралии Симона Халеп потратила чуть менее 1 часа и 40 минут игрового времени.


(4) Симона Халеп - (16) Элизе Мертенс - 6:4, 6:4

 Симона Халеп, фактически, начала матч с боевого успеха на приёме. Почти на самом противостояния румынская теннисистка зацепился за подачу соперницы и в напряженной борьбе с четвёртого брейк-поинта оформила таки брейк. Середина сета - и преимущества Симоны, как не бывало. Мертенс воспользовалась откровенным спадом на подаче соперницы и не просто отыгралась, а и удержала с пары брейк-поинтов следующий гейм, в котором Халеп могла восстановить свой перевес в счёте. Но в итоге Элизе через пару минут проиграла таки свою подачу, а в следующем же гейме Симона подала на победу в партии.

Ещё более серьёзное преимущество умудрилась упустить Симона по ходу второго сета. Румынская теннисистка быстро повела сразу с двумя брейками, но Мертенс и тут смогла сравнять счёт. Правда, как и в первом сете, на это бельгийская теннисистка потратила слишком много сил, так что в концовке сета Элизе снова упустила собственный гейм и позволила Симоне подать на матч.

Теперь в четвертьфинале Открытого Первенства Австралии Симона Халеп сыграет с представительницей Эстонии Анетт Контавейт.

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о 08:16
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