Симона Халеп достаточно уверенно переиграла Юлию Путинцеву в третьем раунде Открытого Первенства Австралии.

Румынская теннисистка Симона Халеп пробивается в четвёртый раунд австралийского мейджора, на котором она получила 4-й номер посева. В борьбе за попадание в 1/8 финала Открытого Первенства Австралии Симона в двух партиях переиграла представительницу Казахстана Юлию Путинцеву, занимающую 38-ю строчку текущего мирового рейтинга. В первом сете Халеп разгромила соперницу, отдав Путинцевой лишь 1 гейм, но вот во втором отрезке матча борьба обострил ась. Симона смогла с минимальным перевесом выйти из обмена брейками в середине второй партии и удержать его до конца матча. На победу в противостоянии Симона Халеп потратила чуть менее 1 часа и 20 минут игрового времени.
(4) Симона Халеп - Юлия Путинцева - 6:1, 6:4
Следующей соперницей Симоны Халеп в Мельбурне станет победительница матча между Элизе Мертенс из Бельгии и американкой Кэтрин Беллис.
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