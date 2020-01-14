Симона Халеп с победы над Айлой Томльянович стартовала на турнире в Аделаиде.

Румынская теннисистка Симона Халеп, получившая на соревнованиях в Аделаиде 2-й номер посева, достаточно уверенно выходит в четвертьфинал турнира. В матче стартового для себя второго круга Симона в двух партиях переиграла представительницу Австралии Айлу Томльянович, занимающую 52-ю строчку текущего мирового рейтинга. В каждом из сетов именно Халеп вырывалась вперед с брейком, но позволяла сопернице ликвидировать отставание. Правда, в концовке игровых отрезков Симона еще раз брала подачу Томльянович и завершала их в свою пользу. На стартовую победу в Аделаиде Симона Халеп потратила чуть менее 1 часа и 40 минут игрового времени.
(2) Симона Халеп - Айла Томльянович - 6:4, 7:5
Теперь на стадии 1/4 финала турнира в Аделаиде Симона Халеп сыграет с победительницей матча между белорусской теннисисткой Ариной Соболенко и представительницей США Бернардой Перой.
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