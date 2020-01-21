Катерина Козлова уступила уже в стартовом раунде Australian Open - 2020.

Украинская теннисистка Катерина Козлова, которой, казалось бы, откровенно повезло с сопернице по стартовому раунду Открытого Первенства Австралии, не сумела пробиться во второй круг турнира. В первом же матче австралийского мейджора Катерина в двух партиях уступила обладательнице wild card местной теннисистке Присцилле Хон, занимающей 139-ю строчку текущего мирового рейтинга. Весь поединок изобиловал брейками, но у Козловой дела на подаче не шли катастрофически. Так, за весь стартовый сет украинская теннисистка не разу не смогла выиграть собственный гейм. Если во второй партии ситуация и улучшилась, то не намного. В итоге на победу в поединке Присцилла Хон потратила чуть более 1 часа и 20 минут игрового времени.
(WC) Присцилла Хон - Катерина Козлова - 6:3, 6:4
Во втором раунде Australian Open - 2020 Присцилла Хон сыграет с 17-й ракеткой турнира немецкой теннисисткой Анжелик Кербер, переигравшей на старте мейджора Элибазетту Кочаретто
из Италии.
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