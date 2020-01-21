вторник, 21 января 2020 г.

Йоханна Конта завершила борьбу на AO-2020 уже после стартового матча.

12-я ракетка Открытого Первенства Австралии британская теннисистка Йоханна Конта не смогла преодолеть даже стартовый раунд турнира. В первом же матче в Мельбурне Йоханна в двух партиях уступила представительнице Туниса Онс Жабер, занимающей скромную 78-ю строчку текущего мирового рейтинга. Жабер на то, чтобы оформить действительно сенсационную победу в матче, понадобилось всего чуть более часа игрового времени.


Онс Жабер - (12) Йоханна Конта - 6:4, 6:2

 Судьбу стартовой партии противостояния решил единственный брейк, который Жабер смогла оформить под самый занавес сета. При этом, буквально за минуту до успеха Онс на приёме, скрытый сет-болл на подаче соперницы упустила сама Йоханна.

Во втором сете британская теннисистка, вроде, проснулась и попыталась вернуться в борьбу. Конта даже повела с брейком в самом дебюте этого отрезка матча. Но тут же дважды подряд проиграла собственную подачу, а потом позволила Онс и третий брейк за сет оформить.

Во втором раунде Australian Open - 2020 Онс Жабер сыграет с победительницей матча между француженкой Каролин Гарсия и представительницей США Мэдисон Бренгл.

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о 03:05
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