Йоханна Конта завершила борьбу на AO-2020 уже после стартового матча.

Онс Жабер - (12) Йоханна Конта - 6:4, 6:2
Судьбу стартовой партии противостояния решил единственный брейк, который Жабер смогла оформить под самый занавес сета. При этом, буквально за минуту до успеха Онс на приёме, скрытый сет-болл на подаче соперницы упустила сама Йоханна.
Во втором сете британская теннисистка, вроде, проснулась и попыталась вернуться в борьбу. Конта даже повела с брейком в самом дебюте этого отрезка матча. Но тут же дважды подряд проиграла собственную подачу, а потом позволила Онс и третий брейк за сет оформить.
Во втором раунде Australian Open - 2020 Онс Жабер сыграет с победительницей матча между француженкой Каролин Гарсия и представительницей США Мэдисон Бренгл.
Обсудить новость, а также следить за всеми последними событиями в мире тенниса, можно на наших страницах Вконтакте или Facebook.
Комментариев нет:
Отправить комментарий