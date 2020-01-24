пятница, 24 января 2020 г.

Каролин Возняцки уступила Онс Жабер в третьем раунде Australian Open - 2020 и попрощалась с профессиональным теннисом.

Экс-первая ракетка мира и победительница Australian Open - 2018 датчанка Каролин Возняцки провела свой последний матч в профессиональной карьере. На стадии третьего круга текущего австралийского мейджора Каролин в напряженной трехсетовой битве уступила представительнице Туниса Онс Жабер, занимающей на данный момент 78-ю строчку текущего мирового рейтинга. Встреча продолжалась около 2 часов и 10 минут игрового времени.


Онс Жабер - Каролин Возняцки - 7:5, 3:6, 7:5

Свой прощальный выставочный матч Каролин Возняцки проведет 18 мая против Серены Уильямс в Копенгагене.

За карьеру Каролин Возняцки выиграла 30 титулов и 71 неделю провела на первой строчке мирового рейтинга.

Онс Жабер в четвертом раунде Australian Open - 2020 сыграет против китаянки Цян Ван, которая сенсационно выбила из борьбы Серену Уильямс.

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о 13:47
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