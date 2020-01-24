Каролин Возняцки уступила Онс Жабер в третьем раунде Australian Open - 2020 и попрощалась с профессиональным теннисом.

Онс Жабер - Каролин Возняцки - 7:5, 3:6, 7:5
Свой прощальный выставочный матч Каролин Возняцки проведет 18 мая против Серены Уильямс в Копенгагене.
За карьеру Каролин Возняцки выиграла 30 титулов и 71 неделю провела на первой строчке мирового рейтинга.
Онс Жабер в четвертом раунде Australian Open - 2020 сыграет против китаянки Цян Ван, которая сенсационно выбила из борьбы Серену Уильямс.
Обсудить новость, а также следить за всеми последними событиями в мире тенниса, можно на наших страницах Вконтакте или Facebook.
Комментариев нет:
Отправить комментарий