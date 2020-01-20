Ежи Янович победил в первом более чем за два года поединке в туре.

Польский теннисист Ежи Янович, который больше двух лет не выходил на корт, добился победы в стартовом раунде соревнований категории Челленджер во французском Ренне. Ежи, который вернулся в тур после операции на колене и последующего затянувшегося восстановления после неё, в трех сетах переиграл чеха Томаша Махача, занимающего 362-ю строчку текущего мирового рейтинга. В двух стартовых сетах теннисисты обменялись победами на тай-брейках, а вот в решающей партии Янович смог повести сразу с двумя геймами на приёме в активе. Ежи позволил сопернику сократить отставание, но не полностью его ликвидировать. На первую более чем за два года победу в туре Ежи Янович потратил чуть менее 2 часов и 50 минут игрового времени.
Ежи Янович - Томаш Махач - 7:6(3), 6:7(4), 6:4
Во втором раунде Челленджера в Ренне Ежи Янович сыграет с 10-й ракеткой турнира местным спортсменом Констаном Лестьеном.
Свой последний до сегодняшнего дня матч в туре Ежи Янович провел ещё в ноябре 2017-го года на Челленджере в Братиславе. Именно там в поединке против Михаила Кукшкина из Казахстана польский теннисист и получил травму, настолько долго выбившую его из колеи.
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