Сергей Стаховский разгромно проиграл в третьем раунде Челленджера в Ренне.

Украинский теннисист Сергей Стаховский, который не сумел пробиться в основную сетку Открытого Первенства Австралии, завершает выступления и на Челленджере во французском Ренне. В борьбе за выход в четвертьфинал турнира, на котором Сергей являлся лидером посева, он в двух партиях уступил представителю Германии Тобиасу Камке, занимающему 248-ю строчку текущего мирового рейтинга. За весь матч Стаховский сумел взять всего 3 гейма. На победу в матче Камке потратил лишь чуть более часа игрового времени.
(13) Тобиас Камке - (1) Сергей Стаховский - 6:2, 6:1
В четвертьфинале Челленджера в Ренне Тобиас Камке сыграет с победителем матча между Роберто Ортегой-Ольмедой и Эваном Фернандессом.
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