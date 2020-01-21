вторник, 21 января 2020 г.

Катерина Бондаренко с подачи на матч упустила победу в первом раунде Australian Open - 2020.

Украинская теннисистка Катерина Бондаренко, которая только начинает возвращение в тур после второго декретного отпуска, не сумела пробиться во второй раунд Открытого Первенства Австралии. В матче первого круга Катерина в трех партиях уступила местной теннисистке Арине Родионовой, занимающей 163-ю строчку текущего мирового рейтинга. Бондаренко-младшая оставила за собой стартовый сет и вела с брейком по ходу второй партии, но подачу на матч Катерина проиграла под ноль. А потом и упустила перевес со счетом 4:1 по ходу тай-брейка. На решающий сет украинской теннисистке сил уже не хватило и его Катя проиграла с баранкой. Поединок продолжался чуть менее двух часов игрового времени.


(WC) Арина Родионова - (PR) Катерина Бондаренко - 3:6, 7:6(5), 6:0

Во втором раунде Открытого Первенства Австралии Арина Родионова сыграет с 9-й ракеткой турнира Кики Бертенс из Нидерландов.

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о 12:21
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