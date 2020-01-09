четверг, 9 января 2020 г.

Катерина Бондаренко уступила Кристине Плишковой в четвертьфинале турнира в Шэньчжэне.

Украинская теннисистка Катерина Бондаренко не сумела пробиться в полуфинал турнира в китайском Шэньчжэне. На стадии 1/4 финала Бондаренко-младшая в двух партиях уступила представительнице Чехии Кристине Плишковой, занимающей 66-ю строчку текущего мирового рейтинга. Хоть события в каждом из сетов развивались по разному сценарию, завершились они с одинаковым счётом 6:4 в пользу Плишковой. На выход в полуфинал турнира в Шэньчжэне Кристина потратила чуть менее часа с четвертью игрового времени.


Кристина Плишкова - Катерина Бондаренко - 6:4, 6:4

 Начало четвертьфинальной встречи на турнире в Шэньчжэне Катерина Бондаренко просто провалила. Украинская теннисистка дважды подряд упустила собственную подачу и отпустила Плишкову в очень серьёзный отрыв. Один обратный брейк Катя таки оформила, но до конца партии скорее у Кристины были шансы вернуть себе комфортный перевес в счёте, нежели у украинской теннисистки отыграть отставание полностью. Так, одну из своих подачу Бондаренко-младшая взяла лишь отыграв тройной брейк-поинт у соперницы. Ещё один гейм Катерина выиграла с двух сет-боллов у чешской теннисистки. Сама же Плишкова уверенно довела стартовую партию до победы.

Второй сет, фактически, снова начался с проигранной Катериной подачи. Такого глубокого спада, как в начале матча, у Бондаренко не последовало, но и минимального перевеса Плишковой хватило для победы и в этой партии. В концовке матча у Бондаренко опять начались проблемы на подаче, соперница даже до матч-болла на приёме добралась, но второго брейка в исполнении Кристины так и не случилось.

Теперь в полуфинале турнира в Шэньчжэне Кристина Плишкова сыграет с представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной.

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о 14:54
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