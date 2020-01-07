Катерина Бондаренко выходит в четвертьфинал турнира в Шэньчжэне.

Катерина Бондаренко - (8) Чжан Шуай - 7:6(8), 6:3
Победу Катерины в стартовой партии этого матча смело можно называть чуть ли не героической. В концовке сета, который проходил в упорной и равной борьбе, у украинской теннисистки стали возникать проблемы на подаче, но она с ними фантастически справилась, отыграв в двух геймах подряд двойные сет-боллы у китаянки. На тай-брейке проще тоже не стало, но в упорной битве со счётом 10:8 Бондаренко оказалась сильнее соперницы.
В начале второго сета Кате и вовсе пришлось отыгрывать тройной брейк-поинт у Шуай, но и тут украинской теннисистке хватило сил и характера для спасения собственной подачи. А уже через минуту сама Бондаренко оформила первый в матче успех на приёме. Этот минимальный перевес и позволил Катерине завершить встречу в свою пользу. В дальнейшем украинская теннисистка не позволяла сопернице цепляться на приёме и не дала Чжан добраться даже до брейк-поинтов.
Теперь в четвертьфинале турнира в Шэньчжэне Катерина Бондаренко сыграет с чешской спортсменкой Кристиной Плишковой, переигравшей на стадии второго круга прошлогоднюю чемпионку соревнований белорусскую теннисистку Арину Соболенко.
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