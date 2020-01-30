Эшли Барти уступила Софье Кенин в борьбе за выход в финал Australian Open - 2020.

Софья Кенин становится первой финалисткой Открытого Первенства Австралии. В борьбе за выход в титульный матч стартового в сезоне Турнира Большого Шлема Софья, получившая в Мельбурне 14-й номер посева, в двух сложнейших сетах одолела лидера текущего мирового рейтинга и хозяйку кортов - Эшли Барти. Судьба стартовой партии решилась на тай-брейке, поскольку ни одной из теннисисток так и не удалось взять подачу соперницы. В итоге, американка оказалась чуть удачливее в концовке этого отрезка матча. Ну а во втором сете Барти повела с брейком и даже выходила подавать на партию, но умудрилась проиграть не только этот гейм, а и следующий на собственной подаче. На победу в матче Софья Кенин потратила чуть менее 1 часа и 50 минут игрового времени.
(14) Софья Кенин - (1) Эшли Барти - 7:6(6), 7:5
Благодаря выходу в финале Открытого Первенства Австралии Софья Кенин уже со следующей недели гарантировано ворвется в топ-10 мирового рейтинга.
В финале Australian Open - 2020 Софья Кенин сразится с победительницей матча между Гарбинье Мугурусой и Симоной Халеп.
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