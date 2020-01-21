Анжелик Кербер уверенно стартовала на Открытом Первенстве Австралии.

Немецкая теннисистка Анжелик Кербер, получившая на текущем Australian Open 17-й номер посева, достаточно уверенно выходит во второй круг мейджора. На старте соревнований в Мельбурне Анжелик в двух партиях разобралась с представительницей Италии Элизабеттой Кочаретто, занимающей 175-ю строчку текущего мирового рейтинга и начинавшей выступления на Открытом Первенстве Австралии еще с сита квалификации. Кербер вполне могла отвесить сопернице полноценную баранку по ходу второй партии встречи, но с двух матч-боллов не смогла подать на победу с первой попытки. В итоге, оба сета поединка завершились с одинаковым счетом - 6:2. На выход во второй раунд AO-2020 Анжелик Кербер потратила около 1 часа и 20 минут игрового времени.
(17) Анжелик Кербер - (Q) Элизабетта Кочаретто - 6:2, 6:2
Во втором раунде Australian Open - 2020 Анжелик Кербер сразится с австралийской теннисисткой Присциллой Хон, переигравшей на старте турнира представительницу Украины Катерину Козлову
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