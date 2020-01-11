Петра Квитова уступила Мэдисон Киз в полуфинале турнира в Брисбене.

(8) Мэдисон Киз - (5) Петра Квитова - 3:6, 6:2, 6:3
Петра Квитова очень неплохо начала поединок, быстро добившись перевеса с брейком уже после стартового гейма на приёме. У Киз был отличный шанс отыграться, но американка не воспользовалась тремя брейк-поинтами в одном гейме. А вместо этого Мэдисон ещё больше усугубила свое положение проиграв ещё одну собственную подачу. Квитовой оставалось лишь подать на победу в стартовой партии, но с этим у чешской теннисистки возникли проблемы. Киз отыграла один брейк и даже навязала сопернице борьбу на второй её попытке поставить точку в стартовом отрезке матча. Петра упустила тройной сет-болл, но с четвёртой попытки таки оформила победу в партии.
Второй сет снова начался с успеха на приёме в исполнении Квитовой. Чешская теннисистка повела 2:0 и... Получила скрытую баранку. Мэдисон организовала настоящий перелом, оформила 3 брейка и взяла 6 геймов подряд, переведя, таким образом, матч в решающий отрезок.
В третьей партии уже Киз все время была на шаг впереди соперницы. Петра дважды отыгрывалась с брейка, но вот третья проигранная Квитовой подача стала ключевой. Сразу после этого брейка Мэдисон с первой же попытки подала на матч.
Теперь в титульном поединке турнира в Брисбене Мэдисон Киз сыграет с победительницей встречи между Наоми Осакой и Каролиной Плишковой.
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