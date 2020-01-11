суббота, 11 января 2020 г.

Петра Квитова уступила Мэдисон Киз в полуфинале турнира в Брисбене.

Чешская теннисистка Петра Квитова не сумела пробиться в финал соревнований в Брисбене, на которых она получила 5-й номер посева. В борьбе за выход в титульный матч Петра в трех сетах уступила 8-й ракетке турнира Мэдисон Киз из США. Квитова довольно уверенно выиграла стартовый сет встречи, вела с брейком во второй партии, но позволила Киз вернуться в борьбу. На победу в полуфинальной встрече турнира в Брисбене Мэдисон Киз потратила чуть более двух часов игрового времени.


(8) Мэдисон Киз - (5) Петра Квитова - 3:6, 6:2, 6:3

 Петра Квитова очень неплохо начала поединок, быстро добившись перевеса с брейком уже после стартового гейма на приёме. У Киз был отличный шанс отыграться, но американка не воспользовалась тремя брейк-поинтами в одном гейме. А вместо этого Мэдисон ещё больше усугубила свое положение проиграв ещё одну собственную подачу. Квитовой оставалось лишь подать на победу в стартовой партии, но с этим у чешской теннисистки возникли проблемы. Киз отыграла один брейк и даже навязала сопернице борьбу на второй её попытке поставить точку в стартовом отрезке матча. Петра упустила тройной сет-болл, но с четвёртой попытки таки оформила победу в партии.

Второй сет снова начался с успеха на приёме в исполнении Квитовой. Чешская теннисистка повела 2:0 и... Получила скрытую баранку. Мэдисон организовала настоящий перелом, оформила 3 брейка и взяла 6 геймов подряд, переведя, таким образом, матч в решающий отрезок.

В третьей партии уже Киз все время была на шаг впереди соперницы. Петра дважды отыгрывалась с брейка, но вот третья проигранная Квитовой подача стала ключевой. Сразу после этого брейка Мэдисон с первой же попытки подала на матч.

Теперь в титульном поединке турнира в Брисбене Мэдисон Киз сыграет с победительницей встречи между Наоми Осакой и Каролиной Плишковой.

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о 09:12
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