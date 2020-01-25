Белинда Бенчич выиграла всего 1 гейм в матче третьего круга Australian Open - 2020.

Швейцарская теннисистка Белинда Бенчич потерпела разгромное поражение на стадии третьего круга Открытого Первенства Австралии, на котором она получила 6-й номер посева. В борьбе за выход в 1/8 финала австралийского мейджора Белинда смогла взять лишь 1 гейм у представительницы Эстонии Анетт Контавейт, занимающей 31-ю строчку текущего мирового рейтинга. Бенчич проиграла 9 стартовых геймов встречи и лишь после этого размочила счёт. Правда, гейм престижа - это единственное, на что хватило Белинду. Анетт Контавейт потратила на выход в четвёртый раунд мейджора всего около 50 минут игрового времени.
(28) Анетт Контавейт - (6) Белинда Бенчич - 6:0, 6:1
За выход в четвертьфинал Australian Open - 2020 Анетт Контавейт поспорит с польской спортсменкой Игой Швентек.
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