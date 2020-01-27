Анетт Контавейт впервые в карьере пробивается в четвертьфинал мейджора.

Эстонская теннисистка Анетт Контавейт становится четвертьфиналисткой Australian Open - 2020, на котором она получила 28-й номер посева. В матче четвертого круга Анетт в тяжелейшем противостоянии переиграла представительницу Польши Игу Свентек, занимающую 56-ю строчку текущего мирового рейтинга. Контавейт уступила стартовый сет на тай-брейке, да и по ходу второй партии представительница Эстонии дважды уступала с проигранной подачей в пассиве. Анетт отыгралась и даже смогла завершить сет третьим брейком. В решающей партии Контавейт лидировала сразу с двумя выигранными на приеме геймами, но позволила Свентек отыграться. Но в итоге Анетт снова оставила за собой концовку сета и за 2 часа и 45 минут игрового времени оформила выход в четвертьфинал австралийского мейджора.
(28) Анетт Контавейт - Ига Свентек - 6:7(4), 7:5, 7:5
Теперь в 1/4 финала Australian Open - 2020 Анетт Контавейт сразится с румынской теннисисткой Симоной Халеп, чуть ранее переигравшей Элизе Мертенс из Бельгии
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