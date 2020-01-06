Марта Костюк проигрывает в финале квалификации турнира в Брисбене.

Украинская теннисистка Марта Костюк не смогла пробиться в основную сетку крупных соревнований в Брисбене через сито квалификации. В финале предварительной стадии турнира Марта в двух боевых сетах уступила россиянке Людмиле Самсоновой, занимающей 129-ю строчку текущего мирового рейтинга. В обоих сетах Костюк быстро отпускала соперницу в отрыв с брейком, но достаточно быстро отыгрывалась. Если в стартовом сете украинка удалось дотянуть до тай-брейка, то во второй партии Самсонова под занавес встречи оформила ещё один успех на приёме. На победу в матче Людмиле понадобилось чуть более 1 часа и 40 минут игрового времени.
Людмила Самсонова - Марта Костюк - 7:6(4), 6:4
Соперница Людмилы Самсоновой по первому раунду турнира в Брисбене определится чуть позже. Напомним, что сразу в основной сетке соревнований стартуют 2 украинские теннисистки. Даяна Ястремская на старте сыграет против Кики Бертенс, ну а Элина Свитолина уже сегодня проведёт свой матч против Даниэль Роуз Коллинз.
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