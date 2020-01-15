Катерина Козлова потерпела поражение во втором раунде турнира в Хобарте.

Катерина Козлова, которая начала выступления на соревнованиях в Хобарте еще с сита квалификации, не сумела пробиться в четвертьфинал основной сетки. На стадии второго круга украинская теннисистка в трех сетах уступила 4-й ракетке соревнований китаянке Шуай Чжан, занимающей 40-ю строчку текущего мирового рейтинга. Козлова ударно начала поединок и смогла повести сразу с двумя брейками, но матч был прерван еще по ходу стартовой партии. После возобновления встречи Шуай полностью перехватила инициативу. Катерине запаса хватило для победы в первом сете, но в двух последующих партиях Чжан буквально доминировала на корте. Встреча продолжалась чуть более 1 часа и 50 минут игрового времени.
(4) Чжан Шуай - (Q) Катерина Козлова - 4:6, 6:1, 6:2
В четвертьфинале турнира в Хобарте Чжан Шуай сыграет с американкой Лорен Дэвис.
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