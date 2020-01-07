Арина Соболенко завершает борьбу в Шэньчжэне уже на стадии второго круга.

Кристина Плишкова - (2) Арина Соболенко - 6:4, 6:4
Начало поединка Соболенко, фактически, потратила на то, чтобы наладить игру на собственной подаче. Ввод мяча в игру у белорусской теннисистки работал далеко не лучшим образом, так что чуть ли не в каждом гейме Арина позволяла сопернице добираться до брейк-поинтов. В стартовом гейме встречи выпутаться из неприятной ситуации действующей чемпионке турнира удалось, но вот вторую собственную подачу Соболенко таки проиграла и отпустила Кристину в отрыв.
Плишкова могла как упрочить свое лидерство, например, через несколько минут чешская спортсменка снова заработала брейковый мяч, так и упустить его. В середине партии Арине впервые удалось навязать сопернице борьбу на приёме и даже добраться до счета 40:15 в свою пользу. Кристина нашла чем ответить и взяла 4 розыгрыша подряд. В дальнейшем до конца стартового сета Плишкова уверенно удерживала перевес и довела партию до победы с минимальным перевесом.
Второй сет начался в относительно равной борьбе, но именно Соболенко не обезопасила себя от провала. Арина под ноль проиграла собственный гейм и опять отпустила Плишкову в отрыв. К чести белорусской теннисистки стоит отметить, что на спасение матча были брошены все силы. Соболенко упустила несколько просто удивительных шансов на спасение партии. Сразу после провала на своей подаче Арина заработала 4 брейк-поинта, а в следующем гейме и того больше - целых 5 брейковых мячей. Но все эти важнейшие розыгрыши Кристина оставила за собой.
Плишкова могла ставить точку во встрече ещё одним успехом на приёме, но теперь уже Соболенко продемонстрировала характер и с матч-болла у соперницы взяла собственный гейм. Этим Арина, правда, лишь отсрочила поражение. Через минуту Кристина Плишкова под ноль подала на матч.
В четвертьфинале турнира в Шэньчжэне Кристина Плишкова сыграет с украинской теннисисткой Катериной Бондаренко, которая в своём матче второго круга достаточно неожиданно переиграла 8-ю ракетку соревнований китаянку Чжан Шуай.
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