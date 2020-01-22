Петра Квитова в двух боевых сетах переиграла Паулу Бадосу Хиберт во втором раунде Australian Open - 2020.

(7) Петра Квитова - Паула Бадоса Хиберт - 7:5, 7:5
Именно Квитова первой упустила собственную подачу по ходу матча второго круга Открытого Первенства Австралии. У чешской теннисистки были шансы и самой повести с брейком в начале встречи, но Паула удерживала геймы. А вот Петра в середине партии свою подачу попросту провалила, позволив испанской спортсменке оформить брейк под ноль.
Правда развить успех Бадоса Хиберт не смогла - Квитова оформила моментальный обратный брейк, а потом и не позволила сопернице подать на тай-брейк. Подача на стартовый сет прошла для Петры абсолютно спокойно - гейм чешская теннисистка выиграла под ноль.
Во второй партии быстро повела с геймом на приеме в активе уже сама Квитова, правда тут же чешская спортсменка упустила и собственную подачу, позволив сопернице выровнять ситуацию на табло. До концовки партии обе теннисистки достаточно уверенно удерживали свои геймы, как вдруг у Петры снова случился провал - как и в стартовом сете она доигралась до тройного брейк-поинта, который в этом случае был еще и тройным сет-боллом у Паулы.
Квитова показала настоящий характер и отыгралась, а уже в следующем гейме и сама повела 40:0 на приеме. Бадоса Хиберт тоже практически выпуталась и ликвидировала два скрытых матч-болла у соперницы, но с третьей попытки Петра таки оформила важнейший брейк. Сразу после него 7-я ракетка австралийского мейджора под ноль подала на победу.
В третьем раунде Australian Open - 2020 Петра Квитова сыграет с 25-й ракеткой турнира Екатериной Александровой из России.
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