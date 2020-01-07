Петра Квитова начинает сезон с волевой победы над Анастасией Павлюченковой в Брисбене.

(5) Петра Квитова - Анастасия Павлюченкова - 2:6, 6:1, 6:0
Старт встречи для Квитовой получился крайне неудачным. Чешская теннисистка проиграла уже первый гейм на собственной подаче, а затем упустила шикарную возможность тут же восстановить равновесие в счёте - Павлюченковой удалось спасти подачу сразу с четырёх брейк-поинтов. На Петру этот момент оказал не лучшее влияние и следом Квитова провалила ещё один свой гейм - с тройного брейк-поинта у соперницы 5-я ракетка турнира, конечно, попыталась выпутаться, но последний мяч Анастасия таки реализовала.
Можно было заканчивать борьбу за стартовый сет и морально готовиться ко второй партии, но Квитова попыталась навязать сопернице борьбу. Петра отыграла одну проигранную подачу, но тут же снова забуксовала в собственном гейме. Павлюченкова вновь воспользовалась последней попыткой на тройном брейк-поинте и через несколько минут подала на победу в партии.
Что происходило в двух последующих партиях иначе, как разгромом, и не назовёшь. Квитова полностью захватила инициативу и со счета 1:1 во втором сете взяла 11 геймов подряд. Несложно подсчитать, что этого Петре хватило для уверенной победы во второй партии и для баранки по ходу решающего отрезка матча.
Теперь во втором раунде турнира в Брисбене Петра Квитова сыграет с ещё одной россиянкой Людмилой Самсоновой, пробившейся в основную сетку соревнований через сито квалификации и переигравшей в первом раунде основы американку Слоан Стивенс.
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