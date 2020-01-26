Петра Квитова добилась волевой победы над Марией Саккари и вышла в 1/4 финала AO-2020.

(7) Петра Квитова - (22) Мария Саккари - 6:7(4), 6:3, 6:2
Уже в самом начале поединка Петра Квитова упустила собственную подачу и казалось, что этот перевес может стать для Саккари ключевым в стартовой партии. Мария спокойно держала свои геймы и даже получила возможность подавать на победу в сете. Квитова в последний момент отыгралась, но тут же снова проиграла собственную подачу. Правда, Саккари упустила и второй шанс поставить точку в партии. В итоге греческая теннисистка оформила победу в ней лишь на тай-брейке.
В начале второго сета Квитова потихоньку стала завладевать преимуществом. В этой партии уже Петра все время была на шаг впереди соперницы - дважды Саккари отыгрывалась с брейка, но с середины сета Петра уже полностью переигрывала соперницу. До конца сета Квитова ещё дважды отличилась на приёме и перевела матч в решающий отрезок.
Ну а в нем доминирование чешской теннисистки стало уже совсем очевидным. Квитова начала третью партию с брейка, ещё одним успехом на приёме Петра матч и закончила.
Теперь в четвертьфинале Открытого Первенства Австралии Петра Квитова сыграет с победительницей матча между лидером текущего мирового рейтинга Эшли Барти и американской теннисисткой Элисон Риске.
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