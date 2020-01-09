Петра Квитова уверенно выходит в четвертьфинал турнира в Брисбене.

Чешская теннисистка Петра Квитова спокойно преодолела стадию второго круга соревнований в австралийском Брисбене, на которых она получила 5-й номер посева. В борьбе за выход в 1/4 финала Петра в двух партиях переиграла россиянку Людмилу Самсонову, занимающую 129-ю строчку текущего мирового рейтинга и начинавшую путь на турнире ещё с сита квалификации. Квитова успела трижды отличиться на приёме и удержать все собственные подачи. На победу в матче Петре понадобилось около часа игрового времени.
(5) Петра Квитова - (Q) Людмила Самсонова - 6:3, 6:2
Теперь в четвертьфинале соревнований в Брисбене Петра Квитова сыграет с американской теннисисткой Дженнифер Бреди, которая достаточно неожиданно выбила из борьбы лидера текущего мирового рейтинга местную спортсменку Эшли Барти.
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