Ник Киргиос выводит сборную Австралии вперёд в четвертьфинале ATP Cup.

Ник Киргиос добывает для сборной Австралии первую победу в рамках четвертьфинального поединка ATP Cup против команды Великобритании. В первой одиночной встрече Ник в двух партиях обыграл 52-го номера мирового рейтинга Кэмерона Норри. Киргиос отдал сопернику за матч всего 4 гейма - по 2 в каждом из сетов встречи. На победу в поединке австралийский теннисист потратил чуть менее часа с четвертью игрового времени.
Австралия - Великобритания - 1:0
Ник Киргиос - Кэмерон Норри - 6:2, 6:2
Во втором одиночном поединке четвертьфинального матча сыграют Алекс де Минаур и Даниэль Эванс.
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