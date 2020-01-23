Ник Киргиос продолжает успешные выступления на домашнем мейджоре.

Австралийский теннисист Ник Киргиос выходит в третий круг домашнего Турнира Большого Шлема - Australian Open - 2020. На стадии второго раунда Ник в четырех партиях переиграл француза Жиля Симона, занимающего на данный момент 61-ю строчку мирового рейтинга. Ник, получивший в Мельбурне 23-й номер посева, уверенно выиграл два стартовых сета встречи и даже повел с брейком в третьем отрезке поединка, но провалил концовку партии и дважды упустил собственную подачу. В четвертом сете Киргиосу удалось справиться со спадом и оформить поздний брейк, который и позволил ему за 2 часа и 50 минут игрового времени шагнуть в третий раунд Открытого Первенства Австралии.
(23) Ник Киргиос - Жиль Симон - 6:2, 6:4, 4:6, 7:5
Следующим соперником Ника Киргиоса в Мельбурне станет россиянин Карен Хачанов, получивший на текущем Australian Open 16-й номер посева.
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