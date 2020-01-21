Даниил Медведев в четырех сетах обыграл Френсиса Тиафо на старте Australian Open - 2020.

(4) Даниил Медведев - Френсис Тиафо - 6:3, 4:6, 6:4, 6:2
Даниилу Медведеву, в принципе, предрекали не такой уж и простой старт на Australian Open. И действительно, 4-му номеру посева австралийского мейджора пришлось приложить немало усилий для того, чтобы добиться победы в первом раунде соревнований. Дело даже не в том, что Медведев упустил один из сетов встречи против американца Френсиса Тиафо. Даже в выигранных партиях россиянин не выглядел настолько уверенным, каким мы привыкли его видеть в концовке прошлого сезона. Понятно, что время на раскачку у Даниила еще будет, но...
В самом начале поединка Медведев сумел захватить инициативу и повести сразу с двумя брейками - 4:1. Тиафо бороться не бросил и одну проигранную подачу отыграл, но этот брейк лишь немного обострил борьбу за партию. В концовке этого отрезка встречи Даниил сумел еще раз отличиться на приеме и завершить этой выигранной подачей стартовую партию в свою пользу.
Но вот в середине второго сета с брейком повести сумел уже Френсис. Да, моментально Медведев отыграл отставание, но проблемы на подаче решить к этому моменту не удалось. Ближе к концовке сета россиянин еще раз проиграл собственный гейм, причем под ноль. Сразу после брейка Тиафо успешно подал на победу в сете.
Третий сет начался с тяжелейшего брейка в исполнении россиянина, который сумел оставить за собой почти десятиминутный гейм, точку в котором Даниил поставил лишь с четвертого брейк-поинта. Тиафо мог отыграться моментально, но упустил сразу 3 брейковых мяча. Правда, спустя несколько минут представитель США таки выровнял ситуацию в партии. Казалось, что хоть этот сет может докатиться до напряженной развязки в виде тай-брейка - оба спортсмена некоторое время уверенно брали собственные геймы. Но в концовке партии Тиафо снова провалил подачу и позволил Медведеву оформить победу в сете брейком под ноль.
В принципе, ситуация повторилась и в четвертом сете. Быстрый брейк Даниил удержать не сумел, но где-то с середины партии россиянин уже полностью доминировал на корте. Медведев еще дважды взял подачу соперника и оформил такую непростую победу в стартовом матче на Autrsralian Open - 2020.
Во втором раунде австралийского мейджора Даниил Медведев сыграет с победителем матча между Домиником Кепфером и Педро Мартинезом.
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