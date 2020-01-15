Элизе Мертенс отдала сопернице всего 1 гейм на пути в четвертьфинал турнира в Хобарте.

Лидер посева соревнований в Хобарте бельгийская теннисистка Элизе Мертенс одержала вторую крайне увеенную победу на турнире. В борьбе за выход в четвертьфинал соревнований Элизе разгромила представительницу Словакии Викторию Кузмову, занимающую 61-ю строчку текущего мирового рейтинга. За весь матч Мертенс отдала сопернице всего 1 гейм - со счета 1:1 в стартовой партии Элизе сумела выиграть 11 геймов подряд. На победу в матче бельгийской спортсменке понадобилось чуть менее часа игрового времени.
(1) Элизе Мертенс - Виктория Кузмова - 6:1, 6:0
Отметим, что в стартовом поединке в Хобарте Элизе Мертенс разгромила американку Кристину МакХейл - 6:1, 6:1.
В четвертьфинале турнира бельгийская теннисистка теперь сыграет с победительницей матча между Хизер Уотсон и Фионой Ферро.
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