вторник, 21 января 2020 г.

Александра Саснович зачехлила ракетку в Мельбурне уже после стартового раунда Australian Open - 2020.

Белорусская теннисистка Александра Саснович проигрывает в своем первом же поединке на Открытом Первенстве Австралии. На старте первого в сезоне Турнира Большого Шлема Александра в трех сетах проиграла представительнице Бельгии Гретье Миннен, занимающей 119-ю строчку текущего мирового рейтинга и стартовавшей в Мельбурне еще с сита квалификации. Напряженный поединок продолжался около 2 часов и 35 минут игрового времени.


(Q) Гретье Миннен - Александра Саснович - 7:6(3), 4:6, 7:5

Александра далеко не лучшим образом начала поединок, упустив уже стартовый гейм на собственной подаче. Но уже в следующем гейме белорусская теннисистка имела отличную возможность отыграться. Саснович заработала сразу 4 брейк-поинта, но ни один из них реализовать так и не удалось. Правда, Миннен перевес в счете удерживала все равно не долго - через несколько минут после героически удержанной подачи бельгийская теннисистка таки позволила Александре оформить обратный брейк.

Могла Саснович даже оставить за собой стартовый сет. При подаче Гретье на тай-брейк Александра снова зацепилась на приеме и даже добралась до двух сет-боллов, но опять бельгийская теннисистка проявила стойкость и гейм удержала. Ну а на тай-брейке Саснович отыграла далеко не лучшим образом и ликвидировать солидный отрыв, в который она отпустила соперницу уже в самом начале тая, белорусская теннисистка не смогла.

Вторая партия снова началась с обмена брейками, только на этот раз первой вырваться вперед удалось как раз Александре. Долго удерживать перевес ей не удалось, но в самой концовке партии Саснович снова зацепилась на приеме, взяла подачу Миннен и тут же успешно подала на победу в партии.

Проигрывать свою подачу в самом начале сета Саснович было не привыкать. Потому к брейку в исполнении Гретье в дебюте решающего отрезка матча белорусская теннисистка отнеслась достаточно спокойно. И действительно, в середине партии Александра уже выровняла ситуацию в счете, правда тут же чуть было не проиграла собственный гейм. Ту подачу с двойного брейк-поинта Саснович удержала. А вот когда такая же ситуация возникла уже при подаче на тай-брейк Александра с двойного матч-болла у соперницы не спаслась.

Во втором раунде Australian Open - 2020 Гретье Миннен сыграет с 29-й ракеткой турнира Еленой Рыбакиной из Казахстана.

Обсудить новость, а также следить за всеми последними событиями в мире тенниса, можно на наших страницах Вконтакте или Facebook.
о 12:39
Мітки: , , ,

Комментариев нет:

Отправить комментарий

Подписаться на: Комментарии к сообщению (Atom)