Александра Саснович зачехлила ракетку в Мельбурне уже после стартового раунда Australian Open - 2020.

(Q) Гретье Миннен - Александра Саснович - 7:6(3), 4:6, 7:5
Александра далеко не лучшим образом начала поединок, упустив уже стартовый гейм на собственной подаче. Но уже в следующем гейме белорусская теннисистка имела отличную возможность отыграться. Саснович заработала сразу 4 брейк-поинта, но ни один из них реализовать так и не удалось. Правда, Миннен перевес в счете удерживала все равно не долго - через несколько минут после героически удержанной подачи бельгийская теннисистка таки позволила Александре оформить обратный брейк.
Могла Саснович даже оставить за собой стартовый сет. При подаче Гретье на тай-брейк Александра снова зацепилась на приеме и даже добралась до двух сет-боллов, но опять бельгийская теннисистка проявила стойкость и гейм удержала. Ну а на тай-брейке Саснович отыграла далеко не лучшим образом и ликвидировать солидный отрыв, в который она отпустила соперницу уже в самом начале тая, белорусская теннисистка не смогла.
Вторая партия снова началась с обмена брейками, только на этот раз первой вырваться вперед удалось как раз Александре. Долго удерживать перевес ей не удалось, но в самой концовке партии Саснович снова зацепилась на приеме, взяла подачу Миннен и тут же успешно подала на победу в партии.
Проигрывать свою подачу в самом начале сета Саснович было не привыкать. Потому к брейку в исполнении Гретье в дебюте решающего отрезка матча белорусская теннисистка отнеслась достаточно спокойно. И действительно, в середине партии Александра уже выровняла ситуацию в счете, правда тут же чуть было не проиграла собственный гейм. Ту подачу с двойного брейк-поинта Саснович удержала. А вот когда такая же ситуация возникла уже при подаче на тай-брейк Александра с двойного матч-болла у соперницы не спаслась.
Во втором раунде Australian Open - 2020 Гретье Миннен сыграет с 29-й ракеткой турнира Еленой Рыбакиной из Казахстана.
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